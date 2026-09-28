Як працюватиме інфраструктура

Нині через трубопровід East – West прокачують близько 3,5 мільйона барелів сировини на добу, пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. Однак загальна пропускна здатність маршруту сягає приблизно 7 мільйонів барелів на добу, з яких близько 5 мільйонів зазвичай призначені для експорту.

Відновлення роботи пошкодженої інфраструктури повертає Саудівській Аравії альтернативний шлях для транспортування "чорного золота", яким країна вже активно користувалася під час війни на Близькому Сході. Окрім того, це може послабити дефіцит для окремих її покупців, як-от європейських НПЗ.

Щоправда, за попередньою неофіційною оцінкою, на повне відновлення ключового об'єкта може знадобитися близько шести тижнів. Опісля учасники ринку стежитимуть, які обсяги королівство продовжить спрямовувати через Ормузьку протоку, де проходження суден досі залишається ризикованим.



Де розташований East-West / Скриншот із сайту Bloomberg

До слова, небезпека зросла і в районі Червоного моря. Цього місяця єменські хусити активізували атаки, зокрема по енергетичній інфраструктурі на південному заході Саудівської Аравії та в районі порту Янбу, де завершується нафтопровід.

Нагадаємо, у понеділок, 28 вересня, ціна на нафту коливалася поблизу 107 доларів за барель. Зростання було зумовлене відсутністю прогресу в переговорах між США та Іраном щодо завершення конфлікту на Близькому Сході.