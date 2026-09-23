Скільки коштує "чорне золото" тепер

У середу, 23 вересня ціни на нафту залишалися поблизу найнижчих рівнів за понад два тижні на тлі поліпшення постачання з Перської затоки, передає Reuters. Щоправда, ф'ючерси на еталонну Brent усе ж подорожчали на 1,34% – до 100,58 долара за барель.

Водночас у Європі премія на малосірчистий газойль сягнула рекордних 95 доларів за барель, і така динаміка свідчить про занепокоєння щодо можливого дефіциту дизелю на тлі намірів американців обмежити постачання цього виду пального за кордон.

Оле Гансен Керівник відділу товарної стратегії Saxo Bank Ціни на Brent підтримує стрімке подорожчання газойлю на тлі нових побоювань, що США можуть запровадити заборону на експорт дизельного пального.

Окрім того, аналітики та учасники ринку попереджають, що такий крок навряд чи допоможе стримати високі ціни на енергоносії. Ба більше, він може посилити економічні потрясіння в усьому світі.

А як щодо війни на Близькому Сході

Цього тижня нафтові котирування опинилися під тиском через збільшення постачання з Перської затоки та сподівання на дипломатичне врегулювання конфлікту. На ситуацію вплинуло: