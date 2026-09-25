Який континент опинився в центрі уваги

Поштовхом для нового інтересу до Південної Америки стало велике відкриття ExxonMobil у Гаяні, яке показало, наскільки швидко малодосліджений регіон може перетворитися на потужний центр видобутку – так звану бонанзу, пише Bloomberg.

Тепер же нафтові компанії сподіваються повторити цей успіх біля берегів Бразилії, Суринаму та в інших частинах континенту.

Цікаво! Цього тижня на галузевій конференції в Бразилії ExxonMobil підтримала необхідність геологорозвідки. Зараз вона активно працює у великому новому морському районі біля узбережжя країни – так званому Equatorial Margin.



Chevron також нарощує присутність у Бразилії: за останні два роки ресурсна база компанії там зросла приблизно у шість разів. А керівник TotalEnergies Патрік Пуянне, виступаючи на заході в Ріо-де-Жанейро, наголосив, що пошук нових запасів "чорного золота" залишається критично важливим.

Після скорочення приблизно на 10% за останнє десятиліття капітальні витрати нафтової галузі на розвідку та видобуток у 2026 році мають дещо зрости. За даними Міжнародного енергетичного агентства, активніші вкладення у Південній Америці частково компенсують спад на Близькому Сході та в Північній Америці.

До слова, цьогоріч загальний обсяг таких інвестицій може сягнути близько 546 мільярдів доларів – це на 19% більше, аніж у 2020 році, хоча показник усе ще нижчий за рівень до пандемії.

Що може завадити амбітним планам

Окрім перспективних родовищ, Південна Америка нині має ще одну перевагу – загалом нижчий рівень геополітичної напруги, ніж на Близькому Сході. Утім, ситуація може швидко змінитися: сектор уже стикався з цим у Венесуелі, де націоналізація за соціалістичних урядів свого часу суттєво ускладнила роботу операторів.

Попри це, значні території залишаються малодослідженими, а недавні великі відкриття підсилюють інтерес до континенту.