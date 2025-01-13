В ОП зробили важливу заяву про експорт нафти з Росії

Перш за все очільник Офісу Президента заявив, що Росія ще з часів Брежнєва використовувала експорт енергоносіїв, як інструмент геополітичного впливу. Володимир Путін повністю перейняв цю модель поведінки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

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Єрмак додав, що експорт енергоносіїв – це ключове джерело фінансування війни. Ба більше, він наголосив, що між ціною на енергоносії та рівнем войовничості Росії існує чітка кореляція.

Андрій Єрмак

Голова Офісу Президента України Чим вищими є ціни на нафту – тим більше зброї та агресивних намірів у Росії. Чим дешевша нафта – тим ближчий мир. Жорсткий price cap і подальше зниження ціни бареля російської нафти – це шлях до глобальної безпеки.

Очільник ОП додав, що група Макфола-Єрмака виступила з пропозицією знизити цінову стелю для російської нафти на рівні 30 доларів за барель. Нагадаємо, що граничну межу для цін на російську нафти встановили країни G7 ще у 2022 році на рівні 60 доларів за барель.

Важливо! 6 країн ЄС закликають знизити цінову стелю для російської нафти. З відповідним закликом до Європейської комісії звернулися Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Швеція та Данія. Представники цих країн додали, що на сьогодні рішення про зниження цінової стелі не стане шоком для світового ринку нафти.

Єрмак підмітив, що будь-які ініціативи Дональда Трампа, який вступить на посаду президента США з 20 січня, та його команди стосовно зниження цін на нафту можна буде тільки вітати. Крім того, він зауважив, що Росія за будь-яких умов буде вимушена продавати свою нафту.

За його словами, експорт триватиме навіть, якщо росіяни будуть віддавати сировину за собівартістю. Проте Єрмак наголосив, що з низьким цінами на нафту не буде війни в Європі.