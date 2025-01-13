Яка валюта найдорожча у світі

Ні долар, ані євро не є найдорожчими валютами у світі. Вони займають важливі позиції, але не входять до трійки лідерів, повідомляє 24 Канал.

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За даними Google Фінанси, найбільш цінною валютою у світі все ще залишається кувейтський динар. В Україні за 1 динар можна отримати 137,89 гривні.

Крім цього, у трійку найдорожчих валют світу входить бахрейнський динар. Один динар дорівнює 2,6 долара або ж 112,52 гривні в Україні.

На третьому місці за вартістю – оманський ріал. Його вартість становить 110,14 гривні за курсом в Україні.

Інші найдорожчі валюти світу

Окрім кувейтського, бахрейнського динара та оманського ріала, до десятки найдорожчих валют світу входять:

Йорданський динар;

Британський фунт стерлінгів;

Долар Кайманових Островів;

Гібралтарський фунт;

Швейцарський франк;

Євро;

Долар США.

Зауважте! Ці валюти займають важливі позиції на світовому ринку завдяки стабільним економікам, надійності банківських систем та впливу їхніх країн у міжнародній торгівлі.