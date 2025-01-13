В ОП сделали важное заявление об экспорте нефти из России

Прежде всего глава Офиса Президента заявил, что Россия еще со времен Брежнева использовала экспорт энергоносителей, как инструмент геополитического влияния. Владимир Путин полностью перенял эту модель поведения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

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Ермак добавил, что экспорт энергоносителей – это ключевой источник финансирования войны. Более того, он отметил, что между ценой на энергоносители и уровнем воинственности России существует четкая корреляция.

Андрей Ермак Глава Офиса Президента Украины Чем выше ы на нефть – тем больше оружия и агрессивных намерений у России. Чем дешевле нефть – тем ближе мир. Жесткий price cap и дальнейшее снижение цены барреля российской нефти – это путь к глобальной безопасности.