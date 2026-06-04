Ліван та Ізраїль домовились: які тепер ціни на нафту

Ціни на нафту 4 червня впали. Вони летять вниз на тлі того, що Ліван та Ізраїль домовились про припинення вогню. Це посилює надію, що конфлікт на Близькому Сході може завершитись повністю.

Як події на Близькому сході вплинули на ціну нафти 4 червня?

Припинення вогню між Ізраїлем, Ліваном посилили сподівання, що війна між США та Іраном може завершитись, повідомляє Reuters.

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Потрібно розуміти, що саме через конфлікт на Близькому Сході досі закрита Ормузька протока. А це надважливий шлях. Саме ним раніше проходила п'ята частина світових нафти та ЗПГ.

Ізраїль та Ліван оголосили ще вчора про впровадження режиму припинення вогню. До того ж саме 3 червня Трамп повідомив, що прогрес у переговорах з Іраном може бути досягнутий. Імовірно, це станеться вже на цих вихідних.

Цікаво, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зробив протилежну заяву. Він вказав, що прогресу у переговорах немає.

У США Палата представників, яку очолюють республіканці, у середу схвалила резолюцію, яка забороняє Трампу продовжувати війну проти Ірану. Щоб резолюція набула чинності, їй потрібно буде схвалити Сенат і отримати дві третини голосів в обох палатах, щоб подолати майже гарантоване вето Трампа,

– вказує видання.

Як змінились ціни на нафту?

За даними видання Trading Economics, сьогодні розцінки на нафту такі:

Ціна нафти марки Brent – 96,81 долара за барель.

– 96,81 долара за барель. WTI – 95,09 долара за барель.

– 95,09 долара за барель. Urals – 86,94 долара за барель.

Нагадаємо, 3 червня вартість нафти Brent та WTI зросли приблизно на 2%. Це сталося саме внаслідок загострення конфлікту на Близькому Сході.

Які ще фактори стали вирішальними для цін на нафту?