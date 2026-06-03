Нафтопровід "Дружба" знову працює

Йдеться про 165 тисяч барелів сировини щодня. Деталі з посиланням на джерела в галузі повідомили в Reuters.

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Нагадаємо, травень став першим повним місяцем, коли маршрут до Словаччини та Угорщини знову працював без обмежень.

У квітні ж постачання здійснювали лише близько тижня, тому ці країни отримували 55 тисяч барелів нафти щодоби.

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Цікаво! В останній місяць весни відчутно зросли податкові надходження Росії від нафти й газу – на 32,4%.

Варто зауважити, що нинішній рівень все ще поступається показникам, зафіксованим до призупинення роботи "Дружби" – від 200 до 235 тисяч барелів на добу. Це частково пояснюють прагненням регіону диверсифікувати свій імпорт.

Наприклад, компанія MOL, яка володіє НПЗ в Угорщині та Словаччині, цьогоріч уже закупила 10 різних сортів нафти – відповідно до своєї стратегії, якої планує дотримуватися й надалі.

На щастя, як східний, так і південний нафтопроводи наразі працюють без перебоїв, і ми вивчаємо можливості додаткових підключень, зокрема можливість використання маршруту через Одесу в майбутньому,

– йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ також писали, що частковою альтернативою російському газу може стати румунська сировина з глибоководного родовища Neptun Deep, де видобуток планують розпочати вже у 2027 році.