Нафтопровід "Дружба" знову працює
Йдеться про 165 тисяч барелів сировини щодня. Деталі з посиланням на джерела в галузі повідомили в Reuters.
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Нагадаємо, травень став першим повним місяцем, коли маршрут до Словаччини та Угорщини знову працював без обмежень.
У квітні ж постачання здійснювали лише близько тижня, тому ці країни отримували 55 тисяч барелів нафти щодоби.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Цікаво! В останній місяць весни відчутно зросли податкові надходження Росії від нафти й газу – на 32,4%.
Варто зауважити, що нинішній рівень все ще поступається показникам, зафіксованим до призупинення роботи "Дружби" – від 200 до 235 тисяч барелів на добу. Це частково пояснюють прагненням регіону диверсифікувати свій імпорт.
Наприклад, компанія MOL, яка володіє НПЗ в Угорщині та Словаччині, цьогоріч уже закупила 10 різних сортів нафти – відповідно до своєї стратегії, якої планує дотримуватися й надалі.
На щастя, як східний, так і південний нафтопроводи наразі працюють без перебоїв, і ми вивчаємо можливості додаткових підключень, зокрема можливість використання маршруту через Одесу в майбутньому,
– йдеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ також писали, що частковою альтернативою російському газу може стати румунська сировина з глибоководного родовища Neptun Deep, де видобуток планують розпочати вже у 2027 році.
Нагадаємо, після відновлення роботи "Дружби" Будапешт розблокував виділення Києву європейського кредиту на 90 мільярдів євро, а перший транш очікують уже в червні.
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу ексочільник МЗС Володимир Огризко пояснив, що Україна вимушено пішла на таку домовленість. За його словами, рішення про позику є безповоротним, тож Угорщина та Словаччина вже не зможуть перешкоджати, якщо нафтопровід зупиниться через нову атаку.