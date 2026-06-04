Как события на Ближнем востоке повлияли на цену нефти 4 июня?

Прекращение огня между Израилем, Ливаном усилили надежды, что война между США и Ираном может завершиться, сообщает Reuters.

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Нужно понимать, что именно из-за конфликта на Ближнем Востоке до сих пор закрыт Ормузский пролив. А это важнейший путь. Именно по нему раньше проходила пятая часть мировых нефти и СПГ.

Израиль и Ливан объявили еще вчера о введении режима прекращения огня. К тому же именно 3 июня Трамп сообщил, что прогресс в переговорах с Ираном может быть достигнут. Вероятно, это произойдет уже на этих выходных.

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Интересно, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сделал противоположное заявление. Он указал, что прогресса в переговорах нет.

В США Палата представителей, которую возглавляют республиканцы, в среду одобрила резолюцию, которая запрещает Трампу продолжать войну против Ирана. Чтобы резолюция вступила в силу, ей нужно будет одобрить Сенат и получить две трети голосов в обеих палатах, чтобы преодолеть почти гарантированное вето Трампа,

– указывает издание.

Как изменились цены на нефть?

По данным издания Trading Economics, сегодня расценки на нефть следующие:

Цена нефти марки Brent – 96,81 доллара за баррель.

– 96,81 доллара за баррель. WTI – 95,09 доллара за баррель.

– 95,09 доллара за баррель. Urals – 86,94 доллара за баррель.

Напомним, 3 июня стоимость нефти Brent и WTI выросли примерно на 2%. Это произошло именно в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Какие еще факторы стали решающими для цен на нефть?