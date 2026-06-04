Як події на Близькому сході вплинули на ціну нафти 4 червня?

Припинення вогню між Ізраїлем, Ліваном посилили сподівання, що війна між США та Іраном може завершитись, повідомляє Reuters.

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Потрібно розуміти, що саме через конфлікт на Близькому Сході досі закрита Ормузька протока. А це надважливий шлях. Саме ним раніше проходила п'ята частина світових нафти та ЗПГ.

Ізраїль та Ліван оголосили ще вчора про впровадження режиму припинення вогню. До того ж саме 3 червня Трамп повідомив, що прогрес у переговорах з Іраном може бути досягнутий. Імовірно, це станеться вже на цих вихідних.

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Цікаво, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зробив протилежну заяву. Він вказав, що прогресу у переговорах немає.

У США Палата представників, яку очолюють республіканці, у середу схвалила резолюцію, яка забороняє Трампу продовжувати війну проти Ірану. Щоб резолюція набула чинності, їй потрібно буде схвалити Сенат і отримати дві третини голосів в обох палатах, щоб подолати майже гарантоване вето Трампа,

– вказує видання.

Як змінились ціни на нафту?

За даними видання Trading Economics, сьогодні розцінки на нафту такі:

Ціна нафти марки Brent – 96,81 долара за барель.

– 96,81 долара за барель. WTI – 95,09 долара за барель.

– 95,09 долара за барель. Urals – 86,94 долара за барель.

Нагадаємо, 3 червня вартість нафти Brent та WTI зросли приблизно на 2%. Це сталося саме внаслідок загострення конфлікту на Близькому Сході.

Які ще фактори стали вирішальними для цін на нафту?