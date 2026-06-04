Як події на Близькому сході вплинули на ціну нафти 4 червня?
Припинення вогню між Ізраїлем, Ліваном посилили сподівання, що війна між США та Іраном може завершитись, повідомляє Reuters.
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Потрібно розуміти, що саме через конфлікт на Близькому Сході досі закрита Ормузька протока. А це надважливий шлях. Саме ним раніше проходила п'ята частина світових нафти та ЗПГ.
Ізраїль та Ліван оголосили ще вчора про впровадження режиму припинення вогню. До того ж саме 3 червня Трамп повідомив, що прогрес у переговорах з Іраном може бути досягнутий. Імовірно, це станеться вже на цих вихідних.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Цікаво, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зробив протилежну заяву. Він вказав, що прогресу у переговорах немає.
У США Палата представників, яку очолюють республіканці, у середу схвалила резолюцію, яка забороняє Трампу продовжувати війну проти Ірану. Щоб резолюція набула чинності, їй потрібно буде схвалити Сенат і отримати дві третини голосів в обох палатах, щоб подолати майже гарантоване вето Трампа,
– вказує видання.
Як змінились ціни на нафту?
За даними видання Trading Economics, сьогодні розцінки на нафту такі:
- Ціна нафти марки Brent – 96,81 долара за барель.
- WTI – 95,09 долара за барель.
- Urals – 86,94 долара за барель.
Нагадаємо, 3 червня вартість нафти Brent та WTI зросли приблизно на 2%. Це сталося саме внаслідок загострення конфлікту на Близькому Сході.
Які ще фактори стали вирішальними для цін на нафту?
Запаси нафти на минулому тижні скоротилися на 8 мільйонів барелів. Вони сягнули – 433,7 мільйона барелів, станом на 29 травня. Це більше скорочення, ніж передбачали аналітики.
Міжнародне енергетичне агентство попереджує про складну ситуацію з запасами нафти. Вони стрімко скорочуються. Ситуація може навіть стати критичною. Зокрема, погіршення імовірне на тлі пікового попиту влітку.