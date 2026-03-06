Що Угорщина вимагає від України?
Україні наче як надіслано спеціальне послання з цією вимогою від угорського уряду, повідомляє РТРС.
На адресу уряду України направлено послання з вимогою у триденний термін відновити роботу трубопроводу і дозволити інспекційний огляд станції Броди, що забезпечує прокачування нафти.
Зауважимо, що Угорщина неодноразово погрожувала Україні. Зокрема, вчора угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан зробив шокуючу заяву. Він пообіцяв застосувати силу, аби постачання через "Дружбу" поновилося швидше. Ці погрози Орбан розмістив на своїй сторінці в X.
Не буде ніяких угод, ніяких компромісів. Ми силою зламаємо українську нафтову блокаду. Нафта Угорщини незабаром знову потече трубопроводом "Дружба".