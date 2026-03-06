Что влияет на цену нефти сейчас?

Снижению цен на нефть способствует решение США разрешить Индии покупать российскую нефть, сообщает Reuters.

Нужно понимать, что цена на нефть резко выросла после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану. Это произошло в субботу. После этого Иран нанес ответный удар.

В частности, иранские силы почти полностью остановили движение через Ормузский пролив. Этот путь чрезвычайно важен. Через него проходит пятая часть от всех нефтяных поставок.

С тех пор конфликт распространился на ключевых энергопроизводителей Ближнего Востока, вызвав перебои в добыче нефти и остановку нефтеперерабатывающих заводов и заводов по производству сжиженного природного газа,

– указывает издание.

Нужно понимать, что чем дольше продолжается конфликт на Ближнем Востоке, тем больше будут расти цены на энергоносители. Ведь рынок будет чувствовать значительный кризис.

Какие цены на нефть 6 марта 2026 года?

Стоимость нефти устанавливается учетом многих факторов. В том числе марки, сообщает ресурс Trading Economics.

По состоянию на 6 марта, расценки следующие:

Нефть марки Brent стоит – 86,88 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 83,92 доллара за баррель.

– 83,92 доллара за баррель. Российская Urals – 71,97 доллара за баррель.

Что важно знать о разрешении США для Индии?