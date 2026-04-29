Як на вартість нафти вплинув вихід ОАЕ з ОПЕК?

Наразі інвестори оцінюють наслідки виходу ОАЕ з ОПЕК, повідомляє Reuters.

На думку аналітиків, це рішення вагомо не вплине на ринок. Набагато більш важливою є ситуація в Ормузькій затоці. Адже ОАЕ зможе відчутно збільшити видобуток саме тоді, коли Ормуз стане доступним для постачань.

Зауважимо, наразі конфлікт на Близькому Сході зайшло у глухий кут. Триває режим припинення вогню. Попри це Іран та США ніяк не можуть домовитись.

США тиснуть на Іран, щоб той припинив те, що вони називають програмою ядерної зброї, тоді, як Іран хоче певної форми репарацій за останній раунд бойових дій, послаблення економічних санкцій та певної форми контролю над Ормузькою протокою,

– йдеться у повідомленні.

Потрібно розуміти, що саме через Ормузьку протоку проходила п'ята частина світових енергоносіїв. Відповідно, на ринку нафти та ЗПГ посилюється криза.

Яка вартість нафти після рішення ОАЕ вийти з ОПЕК?

Ціна нафти, залежно від марки, як повідомляє Trading Economics, сьогодні така:

Нафта марки Brent зараз має ціну – 115,11 долара за барель.

Американська нафта WTI – 103,65 долара за барель.

Російська Urals – 108,57 долара за барель.

Які ще фактори є вирішальними для ціни нафти зараз?