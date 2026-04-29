Как на стоимость нефти повлиял выход ОАЭ из ОПЕК?

В настоящее время инвесторы оценивают последствия выхода ОАЭ из ОПЕК, сообщает Reuters.

По мнению аналитиков, это решение весомо не повлияет на рынок. Гораздо более важной является ситуация в Ормузском заливе. Ведь ОАЭ сможет ощутимо увеличить добычу именно тогда, когда Ормуз станет доступным для поставок.

Заметим, конфликт на Ближнем Востоке зашел в тупик. Продолжается режим прекращения огня. Несмотря на это, Иран и США никак не могут договориться.

США давят на Иран, чтобы тот прекратил то, что они называют программой ядерного оружия, тогда, как Иран хочет определенной формы репараций за последний раунд боевых действий, ослабление экономических санкций и определенной формы контроля над Ормузским проливом,

– говорится в сообщении.

Нужно понимать, что именно через Ормузский пролив проходила пятая часть мировых энергоносителей. Соответственно, на рынке нефти и СПГ усугубляется кризис.

Какова стоимость нефти после решения ОАЭ выйти из ОПЕК?

Цена нефти, в зависимости от марки, как сообщает Trading Economics, сегодня такова:

Нефть марки Brent сейчас имеет цену – 115,11 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 103,65 доллара за баррель.

Русский Urals – 108,57 доллара за баррель.

Какие еще факторы являются решающими для цены нефти сейчас?