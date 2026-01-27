Потрібна допомога: російський нафтовий гігант звернувся до Кремля

"Лукойл" попросив допомогу у російського уряду. Криза в компанії виникла через відчутне зниження вартості нафти. Річ у тім, що сировина з Росії зараз продається зі значною знижкою.

Чому в "Лукойлі" виникли проблеми?

Наразі російська нафта продається з дисконтом майже 50%, відносно світових котирувань, повідомляє видання The Moscow Times.

Читайте також Доплати у розмірі 20 тисяч гривень: хто отримає гроші від уряду вже у лютому

Нагадаємо, "Лукойл" потрапив під санкції США ще торік. Зараз ця компанія просить Міненерго змінити порядок оподаткування, аби отримувати виплати з федерального бюджету, про це свідчить лист, який потрапив російському виданню "Ізвестія".

Що саме хоче "Лукойл":

"Лукойл" прагне змінити формулу демперного механізму. Його ввели ще у 2018 році. Завдяки цьому рішенню, планували стабілізувати ціну на бензин.

Як відомо, зараз за демпером держава доплачує нафтовикам з казни, у випадку, коли внутрішні ціни на паливо тримаються нижче світових.

існує і зворотна ситуація. Якщо ціни вище, з компаній стягується додатковий податок.

Наразі дисконт на російську нафту перевищив 20 доларів за барель. Відповідно, нафтові компанії сплатили до бюджету значну суму, у грудні вона сягнула – 13 мільярдів рублів.

Зверніть увагу! "Лукойл" же прагне обмежити розмір знижки, яка враховується при оподаткуванні.

Для розуміння, виплати за цим механізмом були такі:

торік бюджет виплатив нафтовикам – 881 мільярд рублів;

у 2024 році – 1,8 трильйона рублів.

Яка ситуація в "Лукойлі" зараз?