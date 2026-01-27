Потрібна допомога: російський нафтовий гігант звернувся до Кремля
- "Лукойл" звернувся до уряду Росії через кризу, викликану значним зниженням вартості нафти.
- Компанія прагне змінити формулу демперного механізму.
"Лукойл" попросив допомогу у російського уряду. Криза в компанії виникла через відчутне зниження вартості нафти. Річ у тім, що сировина з Росії зараз продається зі значною знижкою.
Чому в "Лукойлі" виникли проблеми?
Наразі російська нафта продається з дисконтом майже 50%, відносно світових котирувань, повідомляє видання The Moscow Times.
Нагадаємо, "Лукойл" потрапив під санкції США ще торік. Зараз ця компанія просить Міненерго змінити порядок оподаткування, аби отримувати виплати з федерального бюджету, про це свідчить лист, який потрапив російському виданню "Ізвестія".
Що саме хоче "Лукойл":
- "Лукойл" прагне змінити формулу демперного механізму. Його ввели ще у 2018 році. Завдяки цьому рішенню, планували стабілізувати ціну на бензин.
- Як відомо, зараз за демпером держава доплачує нафтовикам з казни, у випадку, коли внутрішні ціни на паливо тримаються нижче світових.
- існує і зворотна ситуація. Якщо ціни вище, з компаній стягується додатковий податок.
Наразі дисконт на російську нафту перевищив 20 доларів за барель. Відповідно, нафтові компанії сплатили до бюджету значну суму, у грудні вона сягнула – 13 мільярдів рублів.
Зверніть увагу! "Лукойл" же прагне обмежити розмір знижки, яка враховується при оподаткуванні.
Для розуміння, виплати за цим механізмом були такі:
- торік бюджет виплатив нафтовикам – 881 мільярд рублів;
- у 2024 році – 1,8 трильйона рублів.
Яка ситуація в "Лукойлі" зараз?
"Лукойл" зіткнувся зі значним падінням прибутків. Цьому, зокрема, сприяли санкції проти двох нафтових гігантів, які США ввели ще восени 2025 року. Нагадаємо, тоді було впроваджено обмеження проти "Роснефті" та "Лукойла".
За перше півріччя 2025 року, "Лукойл" втратив половину прибутку. Загалом він склав – 287 мільярдів рублів. Роком раніше прибуток компанії у цей період сягав 590 мільярдів рублів.
"Роснефть" також відзвітувала про падіння прибутку втричі. З січня по вересень компанія отримала – 277 мільярдів рублів.