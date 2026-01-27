Кому доплатять 20 тисяч гривень до зарплати?

Гроші можна буде отримати вже у лютому, передає Урядовий портал.

Кошти виплатять таким категоріям осіб:

енергетикам;

тепловикам;

газовикам;

комунальникам;

залізничникам.

Вони отримуватимуть від держави 20 тисяч гривень до зарплати. Це частина пакета підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Додаткові 20 тисяч гривень до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та Укрзалізниці, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт,

– заявила Юлія Свириденко.

Кошти нараховуватимуться протягом січня – березня цього року. Перші виплати – за січень – надійдуть в лютому.

За словами Свириденко, механізм отримання виплат спрощено. Тому українці не будуть витрачати час чи сили на бюрократію.

Важливо! Підприємства подадуть списки ремонтників. Ті, хто мають право на отримання доплат, отримають повідомлення через Дію або смс.

Нагадаємо, що столичним підприємствам, які залучені в ліквідації надзвичайної ситуації у Києві, виплатять додаткову грошову винагороду. Про це повідомляв мер міста Віталій Кличко.

КП "Київтеплоенерго" вже виділило 50 мільйонів гривень на преміювання працівників за дорученням мера столиці. Про це він написав 15 січня.

Зверніть увагу! Раніше Кличко давав доручення столичним підприємствам виплатити винагороду тим фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги. Зокрема мова йде про "Київтеплоенерго", "Київводоканал", керуючим компаніям, "Київавтодору", КАРС.

Яку ще допомогу впроваджує уряд на тлі надзвичайної ситуації?