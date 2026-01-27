Чому в "Лукойлі" виникли проблеми?

Наразі російська нафта продається з дисконтом майже 50%, відносно світових котирувань, повідомляє видання The Moscow Times.

Нагадаємо, "Лукойл" потрапив під санкції США ще торік. Зараз ця компанія просить Міненерго змінити порядок оподаткування, аби отримувати виплати з федерального бюджету, про це свідчить лист, який потрапив російському виданню "Ізвестія".

Що саме хоче "Лукойл":

  • "Лукойл" прагне змінити формулу демперного механізму. Його ввели ще у 2018 році. Завдяки цьому рішенню, планували стабілізувати ціну на бензин.
  • Як відомо, зараз за демпером держава доплачує нафтовикам з казни, у випадку, коли внутрішні ціни на паливо тримаються нижче світових.
  • існує і зворотна ситуація. Якщо ціни вище, з компаній стягується додатковий податок.

Наразі дисконт на російську нафту перевищив 20 доларів за барель. Відповідно, нафтові компанії сплатили до бюджету значну суму, у грудні вона сягнула – 13 мільярдів рублів.

Зверніть увагу! "Лукойл" же прагне обмежити розмір знижки, яка враховується при оподаткуванні.

Для розуміння, виплати за цим механізмом були такі:

  • торік бюджет виплатив нафтовикам – 881 мільярд рублів;
  • у 2024 році – 1,8 трильйона рублів.

Яка ситуація в "Лукойлі" зараз?

  • "Лукойл" зіткнувся зі значним падінням прибутків. Цьому, зокрема, сприяли санкції проти двох нафтових гігантів, які США ввели ще восени 2025 року. Нагадаємо, тоді було впроваджено обмеження проти "Роснефті" та "Лукойла".

  • За перше півріччя 2025 року, "Лукойл" втратив половину прибутку. Загалом він склав – 287 мільярдів рублів. Роком раніше прибуток компанії у цей період сягав 590 мільярдів рублів.

  • "Роснефть" також відзвітувала про падіння прибутку втричі. З січня по вересень компанія отримала – 277 мільярдів рублів.