Нужна помощь: российский нефтяной гигант обратился к Кремлю

"Лукойл" попросил помощи у российского правительства. Кризис в компании возник из-за ощутимого снижения стоимости нефти. Дело в том, что сырье из России сейчас продается со значительной скидкой.

Почему в "Лукойле" возникли проблемы?

Сейчас российская нефть продается с дисконтом почти 50%, относительно мировых котировок, сообщает издание The Moscow Times.

Напомним, "Лукойл" попал под санкции США еще в прошлом году. Сейчас эта компания просит Минэнерго изменить порядок налогообложения, чтобы получать выплаты из федерального бюджета, об этом свидетельствует письмо, которое попало российскому изданию "Известия".

Чего именно хочет "Лукойл":

"Лукойл" стремится изменить формулу демперного механизма. Его ввели еще в 2018 году. Благодаря этому решению, планировали стабилизировать цену на бензин.

Как известно, сейчас за демпером государство доплачивает нефтяникам из казны, в случае, когда внутренние цены на топливо держатся ниже мировых.

существует и обратная ситуация. Если цены выше, с компаний взимается дополнительный налог.

Сейчас дисконт на российскую нефть превысил 20 долларов за баррель. Соответственно, нефтяные компании уплатили в бюджет значительную сумму, в декабре она достигла – 13 миллиардов рублей.

Обратите внимание! "Лукойл" стремится ограничить размер скидки, которая учитывается при налогообложении.

Для понимания, выплаты по этому механизму были следующие:

в прошлом году бюджет выплатил нефтяникам – 881 миллиард рублей;

в 2024 году – 1,8 триллиона рублей.

Какая ситуация в "Лукойле" сейчас?