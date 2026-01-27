Нужна помощь: российский нефтяной гигант обратился к Кремлю
- "Лукойл" обратился к правительству России из-за кризиса, вызванного значительным снижением стоимости нефти.
- Компания стремится изменить формулу демперного механизма.
"Лукойл" попросил помощи у российского правительства. Кризис в компании возник из-за ощутимого снижения стоимости нефти. Дело в том, что сырье из России сейчас продается со значительной скидкой.
Почему в "Лукойле" возникли проблемы?
Сейчас российская нефть продается с дисконтом почти 50%, относительно мировых котировок, сообщает издание The Moscow Times.
Напомним, "Лукойл" попал под санкции США еще в прошлом году. Сейчас эта компания просит Минэнерго изменить порядок налогообложения, чтобы получать выплаты из федерального бюджета, об этом свидетельствует письмо, которое попало российскому изданию "Известия".
Чего именно хочет "Лукойл":
- "Лукойл" стремится изменить формулу демперного механизма. Его ввели еще в 2018 году. Благодаря этому решению, планировали стабилизировать цену на бензин.
- Как известно, сейчас за демпером государство доплачивает нефтяникам из казны, в случае, когда внутренние цены на топливо держатся ниже мировых.
- существует и обратная ситуация. Если цены выше, с компаний взимается дополнительный налог.
Сейчас дисконт на российскую нефть превысил 20 долларов за баррель. Соответственно, нефтяные компании уплатили в бюджет значительную сумму, в декабре она достигла – 13 миллиардов рублей.
Обратите внимание! "Лукойл" стремится ограничить размер скидки, которая учитывается при налогообложении.
Для понимания, выплаты по этому механизму были следующие:
- в прошлом году бюджет выплатил нефтяникам – 881 миллиард рублей;
- в 2024 году – 1,8 триллиона рублей.
Какая ситуация в "Лукойле" сейчас?
"Лукойл" столкнулся со значительным падением прибыли. Этому, в частности, способствовали санкции против двух нефтяных гигантов, которые США ввели еще осенью 2025 года. Напомним, тогда были введены ограничения против "Роснефти" и "Лукойла".
За первое полугодие 2025 года, "Лукойл" потерял половину прибыли. В целом она составила – 287 миллиардов рублей. Годом ранее прибыль компании в этот период достигала 590 миллиардов рублей.
"Роснефть" также отчиталась о падении прибыли втрое. С января по сентябрь компания получила – 277 миллиардов рублей.