Як хочуть знизити ціни на нафту?
Деталі з посиланням на посадовців повідомив The Wall Street Journal. Остаточне рішення мають ухвалити вже 11 березня.
Міжнародне енергетичне агентство (IEA) запропонувало найбільше у своїй історії вивільнення нафтових резервів. Однак протест навіть однієї з 32 країн-членів може затримати реалізацію плану.
Обсяг випуску сировини нібито перевищить 182 мільйони барелів, які країни-члени відправили на ринок у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
Довідка: чинними членами IEA наразі є Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Японія, Південна Корея, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Норвегія, Нова Зеландія, Польща, Португалія, Нідерланди, Туреччина, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, США, Словаччина.
Виконавчий директор агентства Фатіх Бірол заявив, що наразі в державних запасах є 1,2 мільярда барелів, а ще 600 мільйонів барелів – в обов'язкових комерційних сховищах.
За приблизними підрахунками, це становить близько 124 днів втрачених постачань із Перської затоки.
Однак варто зауважити, що попередні випуски зі стратегічних резервів мали неоднозначні результати. Наприклад, у 2022 році ініціатива спершу спричинила зростання цін на нафту на 20%, оскільки трейдери розцінили крок як ознаку того, що криза є серйознішою за очікування. Хоча загалом аналітики стверджують, що все ж загалом вивільнення сприяли здешевленню сировини.
Що відбувається на ринку нафти?
Пропозиція IEA має на меті протидіяти масштабним перебоям, спричиненим майже повною блокадою Ормузької протоки. Щодня через неї проходило близько 20% світового постачання нафти, але загроза нападів Ірану на танкери призвела до ускладнення судноплавства.
Відколи США та Ізраїль розпочали операцію 28 лютого, ціна на нафту злетіла на 40%, перевищивши 100 доларів за барель. Згодом сировина дещо подешевшала, оскільки трейдери уважно стежили за заявами Дональда Трампа про те, як довго триватиме війна на Близькому Сході.
Однак ціна пального, зокрема дизелю, і далі росте. Натомість російська нафта, на яку раніше ледве знаходили покупців, тепер стала популярним товаром.