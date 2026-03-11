Як хочуть знизити ціни на нафту?

Деталі з посиланням на посадовців повідомив The Wall Street Journal. Остаточне рішення мають ухвалити вже 11 березня.

Дивіться також Трамп хоче зняти санкції з російської нафти: політологи сказали, чи допоможе це Путіну у війні

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) запропонувало найбільше у своїй історії вивільнення нафтових резервів. Однак протест навіть однієї з 32 країн-членів може затримати реалізацію плану.

Обсяг випуску сировини нібито перевищить 182 мільйони барелів, які країни-члени відправили на ринок у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Довідка: чинними членами IEA наразі є Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Японія, Південна Корея, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Норвегія, Нова Зеландія, Польща, Португалія, Нідерланди, Туреччина, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, США, Словаччина.

Виконавчий директор агентства Фатіх Бірол заявив, що наразі в державних запасах є 1,2 мільярда барелів, а ще 600 мільйонів барелів – в обов'язкових комерційних сховищах.

За приблизними підрахунками, це становить близько 124 днів втрачених постачань із Перської затоки.

Однак варто зауважити, що попередні випуски зі стратегічних резервів мали неоднозначні результати. Наприклад, у 2022 році ініціатива спершу спричинила зростання цін на нафту на 20%, оскільки трейдери розцінили крок як ознаку того, що криза є серйознішою за очікування. Хоча загалом аналітики стверджують, що все ж загалом вивільнення сприяли здешевленню сировини.

Що відбувається на ринку нафти?