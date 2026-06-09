Ціни на нафту різко летять вниз: важливі новини з Близького Сходу

Ціни на нафту знижуються. Вони впали особливо помітно на тлі зростання, що відбулося протягом минулої сесії. Таке зниження, зокрема, стало наслідком подій на Близькому Сході.

Які події на Близькому Сході вплинули на вартість нафти?

Іран та Ізраїль повідомили про припинення взаємних атак. Це сталося після звернення Трампа, повідомляє Reuters.

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Як відомо, Трамп звернувся до Нетаньягу. Американський президент сказав, що прем'єр-міністр Ізраїлю може "залишитись на самоті", якщо продовжить конфлікт з Іраном.

Хоча останнє припинення прямих страйків певним чином полегшило ситуацію, інвестори не переконані, що перемир'я збережеться,

– наголосив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Сумнівів на ринку додає остання заява Тегерану. Іранський уряд заявив, що атаки по Ізраїлю можуть поновитися. Це станеться, якщо ізраїльські сили атакуватимуть Хезболлу в Лівані. Ізраїль також пообіцяв відповісти на атаки.

Потрібно розуміти, що геополітична ситуація напружена. Відповідно, укладання мирної угоди та завершення конфлікту на Близькому Сході, імовірно, найближчим часом не відбудеться.

Ключове питання полягає в тому, чи можуть нинішні зусилля з деескалації нарешті призвести до довготривалого вирішення, чи ми просто перебуваємо в черговому тимчасовому затишші,

– наголосив Вотерер.

Які ціни на нафту 9 червня 2026 року?

Як вказує видання Trading Economics, вартість нафти, залежно від марки така:

вартість нафти марки Brent – 93,02 долара за барель.

– 93,02 долара за барель. WTI коштує – 89,68 долара за барель.

коштує – 89,68 долара за барель. Urals – 87,75 долара за барель.

Зауважимо, протягом минулої сесії ціни на нафту зросли на майже 5%. Це стало наслідком ударів Ізраїлю по території Ірану та Лівану.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході?