Какие события на Ближнем Востоке повлияли на стоимость нефти?

Иран и Израиль сообщили о прекращении взаимных атак. Это произошло после обращения Трампа, сообщает Reuters.

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Как известно, Трамп обратился к Нетаньяху. Американский президент сказал, что премьер-министр Израиля может "остаться в одиночестве", если продолжит конфликт с Ираном.

Хотя последнее прекращение прямых забастовок определенным образом облегчило ситуацию, инвесторы не убеждены, что перемирие сохранится,

– отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Вотерер.

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Сомнений на рынке добавляет последнее заявление Тегерана. Иранское правительство заявило, что атаки по Израилю могут возобновиться. Это произойдет, если израильские силы будут атаковать Хезболлу в Ливане. Израиль также пообещал ответить на атаки.

Нужно понимать, что геополитическая ситуация напряженная. Соответственно, заключения мирного соглашения и завершения конфликта на Ближнем Востоке, вероятно, в ближайшее время не произойдет.

Ключевой вопрос заключается в том, могут ли нынешние усилия по деэскалации наконец привести к долговременному решению, или мы просто находимся в очередном временном затишье,

– подчеркнул Уотерер.

Какие цены на нефть 9 июня 2026 года?

Как указывает издание Trading Economics, стоимость нефти, в зависимости от марки такова:

стоимость нефти марки Brent – 93,02 доллара за баррель.

– 93,02 доллара за баррель. WTI стоит – 89,68 доллара за баррель.

стоит – 89,68 доллара за баррель. Urals – 87,75 доллара за баррель.

Заметим, течение прошлой сессии цены на нефть выросли почти на 5%. Это стало следствием ударов Израиля по территории Ирана и Ливана.

Какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке?