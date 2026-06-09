Які події на Близькому Сході вплинули на вартість нафти?

Іран та Ізраїль повідомили про припинення взаємних атак. Це сталося після звернення Трампа, повідомляє Reuters.

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Як відомо, Трамп звернувся до Нетаньягу. Американський президент сказав, що прем'єр-міністр Ізраїлю може "залишитись на самоті", якщо продовжить конфлікт з Іраном.

Хоча останнє припинення прямих страйків певним чином полегшило ситуацію, інвестори не переконані, що перемир'я збережеться,

– наголосив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

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Сумнівів на ринку додає остання заява Тегерану. Іранський уряд заявив, що атаки по Ізраїлю можуть поновитися. Це станеться, якщо ізраїльські сили атакуватимуть Хезболлу в Лівані. Ізраїль також пообіцяв відповісти на атаки.

Потрібно розуміти, що геополітична ситуація напружена. Відповідно, укладання мирної угоди та завершення конфлікту на Близькому Сході, імовірно, найближчим часом не відбудеться.

Ключове питання полягає в тому, чи можуть нинішні зусилля з деескалації нарешті призвести до довготривалого вирішення, чи ми просто перебуваємо в черговому тимчасовому затишші,

– наголосив Вотерер.

Які ціни на нафту 9 червня 2026 року?

Як вказує видання Trading Economics, вартість нафти, залежно від марки така:

вартість нафти марки Brent – 93,02 долара за барель.

– 93,02 долара за барель. WTI коштує – 89,68 долара за барель.

коштує – 89,68 долара за барель. Urals – 87,75 долара за барель.

Зауважимо, протягом минулої сесії ціни на нафту зросли на майже 5%. Це стало наслідком ударів Ізраїлю по території Ірану та Лівану.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході?