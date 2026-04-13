Як може подорожчати нафта?

Уже сьогодні ціна нафти зросла вище 100 доларів за барель, повідомляє Bloomberg.

Як відомо, нафтова блокада США має розпочатися вже в понеділок 13 квітня. За Києвом, операція запланована на 17:00, повідомляє Reuters.

Цифра, яку ми бачили сьогодні вранці – 103 долари; зростання на 8% зовсім не відображає того, що може статися, якщо США справді вирішать запровадити цю заборону. Це справді не має сенсу. Має бути 140, 150 доларів,

– вказує керуючий директор Onyx Capital Group Хорхе Монтепеке.

Монтепеке наголошує, що рішення США може зробити проблему перекриття Ормузької протоки більш глобальною. Втрати в цьому випадку, імовірно, сягнуть 12 мільйонів барелів на день.

Водночас є й інший сценарій. Як каже Монтепеке, якщо Трамп буде обмежувати свої дії, нафта до кінця року може стабілізуватися. Ціни перебуватимуть на рівні приблизно 100 доларів.

Зверніть увагу! Монтепеке каже, що ідея Трампа заблокувати Ормузьку протоку просто не має сенсу. Щобільше, експерт назвав такі дії американського президента божевіллям.

Те, що роблять США, не має сенсу, бо вони настільки зосереджені на Ірані, що втрачають з поля зору те, що вони завдають світові. І біль відчувається в Азії, біль відчувається в південній частині Тихого океану, біль відчуває кожен, хто залежить від нафти,

– каже Монтепеке.

