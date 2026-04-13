Как может подорожать нефть?

Уже сегодня цена нефти выросла выше 100 долларов за баррель, сообщает Bloomberg.

Как известно, нефтяная блокада США должна начаться уже в понедельник 13 апреля. По Киеву, операция запланирована на 17:00, сообщает Reuters.

Цифра, которую мы видели сегодня утром – 103 доллара; рост на 8% совсем не отражает того, что может произойти, если США действительно решат ввести этот запрет. Это действительно не имеет смысла. Должно быть 140, 150 долларов,

– указывает управляющий директор Onyx Capital Group Хорхе Монтепеке.

Монтепеке отмечает, что решение США может сделать проблему перекрытия Ормузского пролива более глобальной. Потери в этом случае, вероятно, достигнут 12 миллионов баррелей в день.

В то же время есть и другой сценарий. Как говорит Монтепеке, если Трамп будет ограничивать свои действия, нефть до конца года может стабилизироваться. Цены будут находиться на уровне примерно 100 долларов.

Обратите внимание! Монтепеке говорит, что идея Трампа заблокировать Ормузский пролив просто не имеет смысла. Более того, эксперт назвал такие действия американского президента безумием.

То, что делают США, не имеет смысла, потому что они настолько сосредоточены на Иране, что теряют из виду то, что они наносят миру. И боль ощущается в Азии, боль ощущается в южной части Тихого океана, боль чувствует каждый, кто зависит от нефти,

– говорит Монтепеке.

