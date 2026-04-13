Яка ситуація з нафтовими танкерами біля Ормузької протоки?

Наразі ринок перебуває в очікуванні початку блокади протоки американськими силами, повідомляє Reuters.

Як відомо, блокування всього морського судноплавства, що входить та виходить з іранських портів США розпочнуть о 14:00 за Гринвічем. Тобто, о 17:00 за Києвом, повідомляє Reuters.

Цікаво! Йдеться у тому числі про іранські порти в Аравійській та Оманській затоках.

Як показує інформація про відстеження суден, зараз:

танкер класу Aframax Shalamar прямує до ОАЕ для завантаження сирої нафти Das;

танкер Khairpur вже знаходиться на шляху до Кувейту, там він має завантажитись нафтопродуктами.

Незважаючи на глухий кут, три супертанкери, повністю завантажені нафтою, пройшли через Ормузьку протоку в суботу, свідчать дані судноплавства. Схоже, що вони стали першими суднами, які вийшли з Перської затоки після укладення угоди про припинення вогню минулого тижня,

– вказує видання.

Що важливо знати про блокаду Ормузької протоки американськими силами?