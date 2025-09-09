Ціна нафти почала стабілізуватися. Це відбувається, зокрема, через реакцію інвесторів на перспективу зниження попиту.

Як Саудівська Аравія впливає на ринок нафти?

Така перспектива з'явилась після того, як Саудівська Аравія вирішила знизити ціни на більшість своїх сортів нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Державний виробник Saudi Aramco знизить ціну на всю свою нафту для покупців в Азії наступного місяця після рішення ОПЕК+ продовжити додавання на ринок простою барелів у жовтні,

– зазначає видання.

Трейдери, які торгують нафтою в регіоні, кажуть, що Aramco знизила вартість флагманської нафти Arab Light для Азії більше, ніж це очікувалось раніше. Потенційно, це негативний сигнал.

На думку експертів, імовірно, що ринок зіткнеться з надлишком пропозиції ближче до кінця цього року та у 2026. Ця ситуація з великою вірогідністю чинитиме тиск на можливе зниження цін.

Саудівська Аравія явно перейшла до боротьби за частку ринку, залишаючи ринок з високою ймовірністю надлишку пропозиції,

– наголошує аналітик дослідницького інституту, пов'язаного з Chaos Ternary Futures Co Чжоу Мі.

Нагадаємо! ОПЕК+ планує збільшення видобутку на 137 000 барелів з жовтня. Це менше ніж очікувалось раніше.

Яка зараз ситуація з цінами на нафту?

Вартість нафти зросла у понеділок 8 вересня через низку причин. У тому числі й рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку на 137 000 барелів з жовтня. Це менше ніж передбачалось.

Уже у вівторок 9 вересня, ціна нафти дещо знизилась. Загальна ситуація стабілізувалась. Зокрема, так сталось через те, що запланований видобуток менший, ніж той, до якого готувався ринок.