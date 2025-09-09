Як Саудівська Аравія впливає на ринок нафти?
Така перспектива з'явилась після того, як Саудівська Аравія вирішила знизити ціни на більшість своїх сортів нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Державний виробник Saudi Aramco знизить ціну на всю свою нафту для покупців в Азії наступного місяця після рішення ОПЕК+ продовжити додавання на ринок простою барелів у жовтні,
– зазначає видання.
Трейдери, які торгують нафтою в регіоні, кажуть, що Aramco знизила вартість флагманської нафти Arab Light для Азії більше, ніж це очікувалось раніше. Потенційно, це негативний сигнал.
На думку експертів, імовірно, що ринок зіткнеться з надлишком пропозиції ближче до кінця цього року та у 2026. Ця ситуація з великою вірогідністю чинитиме тиск на можливе зниження цін.
Саудівська Аравія явно перейшла до боротьби за частку ринку, залишаючи ринок з високою ймовірністю надлишку пропозиції,
– наголошує аналітик дослідницького інституту, пов'язаного з Chaos Ternary Futures Co Чжоу Мі.
Нагадаємо! ОПЕК+ планує збільшення видобутку на 137 000 барелів з жовтня. Це менше ніж очікувалось раніше.
Яка зараз ситуація з цінами на нафту?
Вартість нафти зросла у понеділок 8 вересня через низку причин. У тому числі й рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку на 137 000 барелів з жовтня. Це менше ніж передбачалось.
Уже у вівторок 9 вересня, ціна нафти дещо знизилась. Загальна ситуація стабілізувалась. Зокрема, так сталось через те, що запланований видобуток менший, ніж той, до якого готувався ринок.
Чи добувають нафту в Україні?
В Україні є значні запаси нафти. Переважно вони сконцентровані у 3 областях: Полтавська, Івано-Франківська та Сумська. Загалом в Україні налічується більш як 200 нафтових родовищ.