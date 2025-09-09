Цена нефти начала стабилизироваться. Это происходит, в частности, из-за реакции инвесторов на перспективу снижения спроса.

Как Саудовская Аравия влияет на рынок нефти?

Такая перспектива появилась после того, как Саудовская Аравия решила снизить цены на большинство своих сортов нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Государственный производитель Saudi Aramco снизит цену на всю свою нефть для покупателей в Азии в следующем месяце после решения ОПЕК+ продолжить добавление на рынок простоя баррелей в октябре,

– отмечает издание.

Трейдеры, торгующие нефтью в регионе, говорят, что Aramco снизила стоимость флагманской нефти Arab Light для Азии больше, чем это ожидалось ранее. Потенциально, это негативный сигнал.

По мнению экспертов, рынок может столкнуться с избытком предложения ближе к концу этого года и в 2026. Эта ситуация с большой вероятностью окажет давление на возможное снижение цен.

Саудовская Аравия явно перешла к борьбе за долю рынка, оставляя рынок с высокой вероятностью избытка предложения,

– отмечает аналитик исследовательского института, связанного с Chaos Ternary Futures Co Чжоу Ми.

Напомним! ОПЕК+ планирует увеличение добычи на 137 000 баррелей с октября. Это меньше чем ожидалось ранее.

Какая сейчас ситуация с ценами на нефть?

Стоимость нефти выросла в понедельник 8 сентября по ряду причин. В том числе и решение ОПЕК+ об увеличении добычи на 137 000 баррелей с октября. Это меньше чем предполагалось.

Уже во вторник 9 сентября, цена нефти несколько снизилась. Общая ситуация стабилизировалась. В частности, так произошло из-за того, что запланированная добыча меньше, чем та, к которой готовился рынок.