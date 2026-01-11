Важливо розуміти: чи дійсно ОПЕК+ впливає на ціну нафти

ОПЕК – організація країн-експортерів нафти. У ній є 13 основних членів серед яких є і Венесуела. А ОПЕК+ – це розширена версія цієї організації, вона доєднує ще 10 держав, що є масштабними виробниками нафти.

Чи має ОПЕК вплив на нафту?

ОПЕК впливає на вартість нафти. Адже організація регулює рівень видобутку розповів 24 Каналу економіст Іван Ус.

Зауважимо, що ОПЕК ухвалив рішення не збільшувати видобуток у першому кварталі 2026 року. Це доволі закономірна стратегія, повідомляє Blooming.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Річ у тім, що є відчуття, що ціни на нафту і без Венесуели можуть знизитися. А якщо додати ще й Венесуелу, то вони полетять ще нижче. Для ОПЕК це не вигідно.

Раніше експерти передбачали, що у 2026 році на нафтовому ринку буде надлишок. Це також впливає на ціну нафти.

Ус зауважує, що імовірно скоро відбудеться нове засідання ОПЕК. Воно буде ґрунтуватись саме на змінах у Венесуелі.

Які ціни на нафту сьогодні?

Вартість основних марок, станом на 11 січня, така, повідомляє сервіс Trading Economics:

нафта марки Brent – 63,34 долара за барель;

нафта WTI – 59,12 долара за барель;

Urals – 50,88 долара за барель.

Що відбувається з нафтою з Венесуели?