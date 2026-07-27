Як затишшя вплинуло на ринки

Ціни на нафту опустилися до найнижчого рівня майже за тиждень, перервавши тривале зростання. Тож уже в понеділок, 27 липня, котирування обвалилися на понад 6%, пише Reuters.

Ф'ючерси на еталонну Brent подешевшали на 6,20 долара (або 6,4%) – до 90,58 долара за барель ;

; ф'ючерси на американську WTI знизилися на 5,80 долара (або 6,5%) – до 83,51 долара за барель.

У такий спосіб ринок позитивно відреагував на перші ознаки можливої деескалації. Це вкотре підтвердило, що вартість "чорного золота" нині переважно визначають геополітичні чинники, насамперед новини про розвиток ситуації на Близькому Сході.

Однак попри паузу в атаках, у вихідні через Ормузьку протоку щодня проходило менш як 10 танкерів із сировиною, за даними Kpler. Аналітики очікують, що судноплавство відновлюватиметься повільно й лише частково, оскільки багато перевізників очікує переконливіших гарантій безпеки.

Окрім того, у неділю скоротився рух суден через ще одну важливу транспортну артерію для світової торгівлі нафтою – Баб-ель-Мандебську протоку, адже єменські хусити атакували нафтові об'єкти Саудівської Аравії на узбережжі Червоного моря.

Нагадаємо, раніше через удари підтримуваних Іраном бойовиків по танкерах у регіоні, котирування Brent уперше з травня перевищили позначку в 100 доларів за барель.