Как затишье повлияло на рынки

Цены на нефть опустились до самого низкого уровня почти через неделю, прервав длительный рост. Поэтому уже в понедельник, 27 июля, котировки обвалились более чем на 6%, пишет Reuters.

Фьючерсы на эталонную Brent подешевели на 6,20 доллара (или 6,4%) – до 90,58 доллара за баррель ;

; фьючерсы на американскую WTI снизились на 5,80 доллара (или 6,5%) – до 83,51 доллара за баррель.

Таким образом, рынок положительно отреагировал на первые признаки возможной деэскалации. Это в очередной раз подтвердило, что стоимость "черного золота" в настоящее время преимущественно определяют геополитические факторы, прежде всего новости о развитии ситуации на Ближнем Востоке.

Однако, несмотря на паузу в атаках, в выходные через Ормузский пролив ежедневно проходило менее 10 танкеров с сырьем, по данным Kpler. Аналитики ожидают, что судоходство будет восстанавливаться медленно и частично, поскольку многие перевозчики ожидают более убедительных гарантий безопасности.

Кроме того, в воскресенье сократилось движение судов по еще одной важной транспортной артерии для мировой торговли нефтью – Баб-эль-Мандебскому проливу, поскольку йеменские хуситы атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии на побережье Красного моря.

Напомним, ранее из-за ударов поддерживаемых Ираном боевиков по танкерам в регионе, котировки Brent впервые с мая превысили отметку в 100 долларов за баррель.