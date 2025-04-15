Світові ціни на нафту на сьогодні

У вівторок, 15 квітня, нафта знову повернулася до знецінення. Ціни на нафту реагують на новини про митну політику Дональда Трампа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Інвестори оцінювали останні новини про те, що президент США Дональд Трамп знову вводить тарифи. Зокрема, вони намагалися з'ясувати, наскільки торгова війна між США і Китаєм може знизити глобальне економічне зростання і попит на нафту.

Нагадаємо, що за минулий тиждень ціни на нафту суттєво впали. На ринок впливала митна політика Трампа, ескалація торгової війни та побоювання щодо перспектив світової економіки.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent впала на 11 центів або на 0,2%. Марка нафти торгується на рівні 64,77 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate зафіксувала спад на 12 центів або на 0,2%. Вартість американської нафти впала до 61,41 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: