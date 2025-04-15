Масштабний збій в роботі "Приватбанку"

Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив про проблеми з оплатою їхніми картками. Він заявив, що проблеми виникають в торгових точках "Приватбанку". Про це пише 24 Канал з посиланням на Гороховського.

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Олег Гороховський заявив, що у колег виникли якісь проблеми. Банкір додав, що вони чекають на коментарі. ЗМІ також повідомляють, що у столиці України – Києві – у магазинах клієнти масово не можуть здійснити оплату картками.

Це теж пов'язують з проблемами у "Приватбанку". Зокрема, повідомляють, що не працюють ні термінали, ні банкомати кредитора.

До теми! Олег Гороховський повідомив, що проблеми з оплатою картками виправили. Про це він повідомив у телеграм о 17:32 за київським часом.

Нагадаємо, що наприкінці березня "Приватбанк" оголосив про зміну ставок за всіма депозитами. Оновлення почали діяти з 1 квітня 2025 року. Тоді як що два банки в Україні недавно закрили низку відділень. Йдеться про ПУМБ і "Укрексімбанк".