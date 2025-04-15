Мировые цены на нефть на сегодня

Во вторник, 15 апреля, нефть снова вернулась к обесцениванию. Цены на нефть реагируют на новости о таможенной политике Дональда Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Инвесторы оценивали последние новости о том, что президент США Дональд Трамп снова вводит тарифы. В частности, они пытались выяснить, насколько торговая война между США и Китаем может снизить глобальный экономический рост и спрос на нефть.

Напомним, что за прошедшую неделю цены на нефть существенно упали. На рынок влияла таможенная политика Трампа, эскалация торговой войны и опасения относительно перспектив мировой экономики.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упала на 11 центов или на 0,2%. Марка нефти торгуется на уровне 64,77 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate зафиксировало спад на 12 центов или на 0,2%. Стоимость американской нефти упала до 61,41 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: