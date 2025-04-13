Як змінилися ціни на нафту за тиждень

Ціни на нафту за тиждень, який тривав з 7 по 14 квітня, суттєво впали в ціні. Йдеться про бренди нафти Brent та WTI, пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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Ціна нафти Brent за тиждень впала на 1%, тоді як американська нафта WTI просіла в ціні на 1,26%. При цьому в п'ятницю, 11 квітня, обидва сорти нафти зросли в ціні майже на 2%, зрісши до 64,43 долара та 61,20 долара за барель відповідно. Нафта дорожчала через посилення тиску США на Іран, який входить до п'ятірки країн з найбільшими запасами нафти у світі, через ядерну програму.

Крім того, протягом тижня на ринок нафти впливали такі фактори: