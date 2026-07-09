Чому Індонезія звернулася до Кремля
Відповідних домовленостей країни досягли у квітні завдяки візиту президента Прабово Субіанто до Москви, передає Bloomberg.
Річ у тім, що Індонезія – великий імпортер "чорного золота", тож різке подорожчання енергоресурсу після перебоїв судноплавства в Ормузькій протоці боляче вдарило по економіці:
- високі витрати на закупівлю сировини тиснули на рупію, яка опустилася до рекордного мінімуму щодо долара;
- а підвищення цін на бензин і дизель навіть спровокувало протести проти уряду.
На цьому тлі Джакарта знайшла альтернативу – російську нафту, і 29 червня до індонезійського порту Балікпапан танкер Sierra доставив майже 770 тисяч барелів нафти вартістю в близько 75 мільйонів доларів. Згідно з митними даними, завантажили судно напередодні в терміналі Козьміно в Тихому океані.
Незвичним є й те, що цю партію придбала не національна нафтова компанія PT Pertamina, яка зазвичай відповідає за енергоімпорт, а держструктура Lemigas. Її основна функція – тестування пального.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
До слова, Індонезія вже купувала російське "чорне золото", однак такі випадки були радше епізодичними. За даними відстеження танкерів, минулого та цього року країна періодично отримувала сировину з Далекого Сходу, зокрема сорти Sakhalin і ESPO Blend.
Нагадаємо, стрибок світових цін на нафту не оминув і експортний Urals, що дозволило Кремлю отримати додаткові доходи. Однак уже в перші дні липня вартість його енергоносіїв опустилася до довоєнних рівнів, що нижче закладеного в бюджеті рівня.
Щоправда, на підсанкційній російській сировині заробляє не лише путінський режим. На майже 4 мільярди доларів вдалося нажитися грецьким судноплавним компаніям, які давно мають репутацію одних із найбільш толерантних до ризику в галузі.