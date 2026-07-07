Скільки заробили греки

Судновласники з цієї країни давно мають репутацію одних із найбільш толерантних до ризику в галузі. Тож за останні три роки така співпраця з країною-агресоркою принесла їм щонайменше 3,8 мільярда доларів, пише Financial Times.

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Очолила рейтинг Dynacom Tankers, заснована мільярдером Джорджем Прокопіу. За підрахунками ЗМІ, із липня 2023 року вона отримала щонайменше 915 мільйонів доларів від перевезення російської нафти, тобто майже чверть вищезгаданої суми.

Друге місце посіла Olympic Shipping and Management, що входить до Onassis Group, заробивши щонайменше 404 мільйони доларів. Ще понад 200 мільйонів доларів отримали афінські танкерні компанії Stealth Maritime та Polembros Shipping.

Зауважимо, що участь грецьких судновласників у транспортуванні такої сировини викликала напруженість у відносинах між Афінами та Києвом. Зокрема, у 2023 році Dynacom та ще кілька компаній потрапили до українського переліку "міжнародних спонсорів війни", але потім їх звідти виключили під тиском грецького уряду.

Світлана Романко, Засновниця та виконавча директорка української кампейн групи Razom We Stand Російська нафта продовжує приносити Кремлю мільярди, оскільки уряди не змогли усунути очевидні прогалини в системі… Влада Греції неодноразово ставив інтереси своєї судноплавної галузі вище за посилення санкцій та мир.

До слова, перевезення російської нафти залишаються законними, якщо вони відповідають вимогам "цінової стелі", запровадженої країнами G7. Щоправда, останніми місяцями США та ЄС посилюють тиск на Москву, прагнучи ще більше скоротити її доходи напередодні можливих мирних переговорів щодо України.

Тож нові обмеження можуть ускладнити або й повністю зупинити діяльність грецьких судноплавних компаній у цьому напрямку.

До того ж сприятливою є ситуація на нафтовому ринку. За останні роки ціни загалом знижувалися, а під час ескалації на Близькому Сході не зросли настільки різко, як того побоювалися аналітики. Окрім того, Росія зіткнулася з проблемами на внутрішньому ринку пального – через регулярні українські атаки на НПЗ.