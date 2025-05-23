Трамп спровокував зростання цін на нафту

Еталонні бренди нафти починають новий тиждень на зі зростання. На динаміку цін на нафту впливають сигнали з США.

Світові ціни на нафту сьогодні

У понеділок, 26 травня, еталонні бренди нафти зростають в ціні. Ринок реагує на рішення Дональда Трампа щодо торгових переговорів з ЄС. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Йдеться про те, що президент США Дональд Трамп продовжив крайній термін торгових переговорів з Європейським Союзом. Завдяки цьому занепокоєння щодо тарифів США на імпортні товари з блоку, які можуть зашкодити світовій економіці та попиту на паливо, ослабли.

Нагадаємо, що в ОПЕК+ розглядають збільшення обсягів видобування нафти. Нафтовий картель може збільшити видобуток навіть попри прогнози про падіння цін на нафту.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 26 центів або на 0,4%. Бренд нафти торгується на рівні 65,04 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала на 24 центи або на 0,39%. Американська нафта торгується на рівні 61,77 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: