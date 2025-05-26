Світові ціни на нафту сьогодні
У понеділок, 26 травня, еталонні бренди нафти зростають в ціні. Ринок реагує на рішення Дональда Трампа щодо торгових переговорів з ЄС. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Йдеться про те, що президент США Дональд Трамп продовжив крайній термін торгових переговорів з Європейським Союзом. Завдяки цьому занепокоєння щодо тарифів США на імпортні товари з блоку, які можуть зашкодити світовій економіці та попиту на паливо, ослабли.
Нагадаємо, що в ОПЕК+ розглядають збільшення обсягів видобування нафти. Нафтовий картель може збільшити видобуток навіть попри прогнози про падіння цін на нафту.
Скільки коштує нафта сьогодні
Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 26 центів або на 0,4%. Бренд нафти торгується на рівні 65,04 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала на 24 центи або на 0,39%. Американська нафта торгується на рівні 61,77 долара за барель.
За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 65,06 долара за барель (+ 0,43%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 61,79 долара за барель (+ 0,42%).