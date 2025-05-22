Видобуток нафти у світі

В ОПЕК+ знову обговорюють можливість збільшення обсягів видобування нафти. Якщо нафтовидобувні держави підтримають цей план, то це означатиме, що нафтовий картель буде відвантажувати більше нафти на ринок третій місяць поспіль, пише 24 Канал з посиланням на видання Bloomberg.

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Нафтовий картель обговорює чергове збільшення видобутку попри прогнози про зниження цін на нафту. Повідомляють, що обсяги видобування чорного золота може зрости на 411 тисяч барелів на день. Це у три рази більше, ніж планували спочатку. Водночас особи, які обізнані з ситуацією, заявили, що вище згаданий сценарій – це лише один із варіантів, який розглядає група. Також наголошують, що наразі остаточне рішення ще не ухвалили.

До теми! Раніше в ОПЕК+ уже погодили збільшення видобутку в травні та червні. Цей показник зріс на 411 тисяч барелів нафти на добу. Таким чином, картель прагне покарати країни, які ігнорували квоти на видобуток. Найчастішими порушниками були Казахстан, ОАЕ, Ірак. Для прикладу, у березні 2025 року Казахстан видобув рекордні обсяги нафти.

Ба більше, Саудівська Аравія, яка є фактичним лідером ОПЕК+, заявила, що може гарантувати збільшення видобутку у майбутньому, якщо країни й далі будуть ігнорувати квоти. Крім того, Саудівська Аравія наголосила, що готова до тривалого періоду низьких цін на нафту.

Зверніть увагу! В останні 5 років Саудівська Аравія старалася підтримувати баланс на світовому ринку нафти. Саме тому країни, що входять до ОПЕК+, впровадили політику значного зменшення видобутку нафти.