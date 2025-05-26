Мировые цены на нефть сегодня

В понедельник, 26 мая, эталонные бренды нефти растут в цене. Рынок реагирует на решение Дональда Трампа относительно торговых переговоров с ЕС. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Речь идет о том, что президент США Дональд Трамп продлил крайний срок торговых переговоров с Европейским Союзом. Благодаря этому беспокойство относительно тарифов США на импортные товары из блока, которые могут повредить мировой экономике и спросу на топливо, ослабли.

Напомним, что, что в ОПЕК+ рассматривают увеличение объемов добычи нефти. Нефтяной картель может увеличить добычу даже несмотря на прогнозы о падении цен на нефть.

Сколько стоит нефть сегодня

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 26 центов или на 0,4%. Бренд нефти торгуется на уровне 65,04 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 24 цента или на 0,39%. Американская нефть торгуется на уровне 61,77 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: