Таку заяву президент США зробив, спілкуючись із журналістами. Про це повідомляє 24 Канал.
Що сказав Трамп про купівлю російської нафти?
Американський лідер сказав, що хотів би, щоб Туреччина припинила купувати нафту в Росії поки та веде війну проти України.
Найкраще, що він (Ердоган – 24 Канал) міг би зробити, це не купувати нафту та газ у Росії. Якби він це зробив, це було б, мабуть, найкращим рішенням. Він знає Путіна, як я знаю Путіна,
– заявив Трамп.
Він додав, що "коли був у вигнанні", вони все ще були друзями, маючи на увазі період після поразки на виборах 2020 року.
Окрім цього, президент США сказав, що війна в Україні є марною тратою людських життів і російський диктатор Володимир Путін повинен зупинитися.
Зустріч Трампа та Ердогана: коротко про головне
Як пише The Guardian, 25 вересня Трамп розпочав зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Перед журналістами він наголосив на своїх дружніх стосунках із турецьким лідером.
Президент США додав, що Ердоган "створив величезну армію" і Туреччина купує значну кількість американської зброї. За його словами, країна хоче придбати F-16, F-35 та деякі інші види озброєння. Наразі це питання ще обговорюють.
Попри так звані дружні стосунки Трампа й Ердогана, 24 вересня у Нью-Йорку правоохоронці зупинили Ердогана, щоб пропустити кортеж президента США. Між охороною турецького лідера та поліцією сталася невелика сутичка, коли президента Туреччини змусили чекати на тротуарі.