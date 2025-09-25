Що відомо про монети з Кірком?

Законопроєкт конгресменів Августа Пфлугера з Техасу та Абрахама Хамаде з Аризони передбачає карбування 400 тисяч срібних доларів, де буде портрет Кірка, повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.

Як має виглядати монета:

на монеті пропонують зобразити Кірка;

також на монеті буде вказано його повне ім'я, рік "2026" та напис "Well done, good and faithful servant" (хороша робота/молодець, добрий і вірний слуга).