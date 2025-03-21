Ціна на мідь зросла до важливого рівня

На цьому тижні ціна міді перетнула важливу психологічну позначку. У четвер, 20 березня, мідь подорожчала до понад 10 тисяч доларів за тонну, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Ціна на мідь досягнула пікового рівня за 5 місяців. Метал подорожчав завдяки двом факторам:

Посилення попиту на мідь;

Побоювання на ринку щодо тарифів.

Зокрема, трейдери у Нью-Йорку платять рекордну премію до ціни в Лондоні, аби купити мідь. Річ у тому, що вони намагаються забезпечити постачання напередодні запровадження можливих тарифів на метал з боку США.

Нагадаємо, що ціни на мідь стрімко зросли після рішення Трампа про введення тарифів на алюміній та сталь. Ще у лютому президент США попереджав про намір запровадити мита й на мідь.

Крім того, на цьому тижні розрив між базовою ціною на ф'ючерси на мідь на нью-йоркській біржі Comex і ціною на Лондонській біржі металів збільшився до понад 1254 долари за тонну. Ба більше, цей показник перевищив максимум близько 1149 долара за тонну, який зафіксували в лютому, встановивши новий рекорд.

До теми! На момент створення цього матеріалу, мідь торгується на рівні 9885,36 долара за тонну. За сьогодні метал подешевшав на 0,29%, згідно з даними Markets Insider