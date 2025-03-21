Цена на медь выросла до важного уровня

На этой неделе цена меди пересекла важную психологическую отметку. В четверг, 20 марта, медь подорожала до более 10 тысяч долларов за тонну, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Цена на медь достигла пикового уровня за 5 месяцев. Металл подорожал благодаря двум факторам:

Усиление спроса на медь;

Опасения на рынке относительно тарифов.

В частности, трейдеры в Нью-Йорке платят рекордную премию к цене в Лондоне, чтобы купить медь. Дело в том, что они пытаются обеспечить поставки накануне введения возможных тарифов на металл со стороны США.

Напомним, что цены на медь стремительно выросли после решения Трампа о введении тарифов на алюминий и сталь. Еще в феврале президент США предупреждал о намерении ввести пошлины и на медь.

Кроме того, на этой неделе разрыв между базовой ценой на фьючерсы на медь на нью-йоркской бирже Comex и ценой на Лондонской бирже металлов увеличился до более 1254 доллара за тонну. Более того, этот показатель превысил максимум около 1149 доллара за тонну, который зафиксировали в феврале, установив новый рекорд.

К теме! На момент создания этого материала, медь торгуется на уровне 9885,36 доллара за тонну. За сегодня металл подешевел на 0,29%, согласно данным Markets Insider