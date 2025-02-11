Як ринок металів реагує на мита від Трампа

Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% тарифу на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни. Крім того, президент США заявив, що також розглядає можливість ведення тарифів на мідь. Напередодні трейдери масову купували мідь, алюміній і сталь, спровокувавши суттєве зростання цін. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Для розуміння, різко збільшився розрив у цінах на метали між американськими та європейськими ринками. Як-от, ф'ючерси на мідь на біржі Comex у Нью-Йорку перевищили ціни в Лондоні на понад 800 доларів за тонну. Це рекордний розрив із початку 2020 року.

Для прикладу, 10 лютого 2025 року вартість міді на біржі Comex зросла на понад 2%. Ціна металу перетнула позначку 10 тисяч доларів за тонну. Фактично трейдери намагаються купити більші обсяги металу до запровадження нових митних зборів. Найбільше мідь використовується у будівництві, автомобільній промисловості та виробництві електроніки

До теми! Станом на 11 лютого ціна тонни міді на Лондонській біржі металів коливається на рівні 9447,5 долара. Метал демонструє позитивну динаміку на ринку.