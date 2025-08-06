Як визначити міцність металу?

Метали значно відрізняються за своїми фізичними властивостями. Одним з найважливіших факторів при виборі металу є його міцність – здатність витримувати різні навантаження, не руйнуючись, пише 24 Канал з посиланням на Thyssenkrupp Materials.

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Існує декілька типів міцності металів. Найміцніший метал у світі визначається за сукупним показником цих типів.

Основні типи міцності металів:

міцність на розрив – показує, наскільки матеріал здатний чинити опір розтягуванню;

міцність на стискання – характеризує стійкість матеріалу до стискаючих зусиль;

границя текучості – визначає, при якій напрузі метал починає необоротно деформуватися;

ударна в'язкість – показує, скільки енергії метал може поглинути при ударі, не руйнуючись.

Вольфрам

Вольфрам вважається найміцнішим металом у світі. Його відрізняє надзвичайно висока температура плавлення і міцність на розрив.

Цікаво! Назва металу походить від шведського слова, що означає "важкий камінь".

Вольфрам використовують при виробництві боєприпасів, електричних і телевізійних трубок, для випаровування металів, виготовлення фарб і з'єднання скла з металом.

Сталь

Сталь — один з найпоширеніших і найміцніших матеріалів. Завдяки своїй міцності, довговічності та доступності, сталь застосовується в будівництві, машинобудуванні, транспортній інфраструктурі, побутовій техніці та армуванні бетону.

Цікаво! Сталь – це сплав заліза з вуглецем і добавками (марганець, сірка, фосфор, кремній тощо).

Хром

Твердий блискучий метал з характерним сталевим відтінком, який відомий своєю твердістю. Хром застосовується в автомобільних покриттях (гальваніка), а також входить до складу харчових добавок.

Цікаво! Хром активно використовується у виробництві нержавіючої сталі.