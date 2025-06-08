За який кольоровий метал заплатять десятки гривень

Українці можуть заробити непогані кошти на продажі кольорових металів. Серед них є всім відомий, який нескладно знайти, але він має стабільний попит.

Який кольоровий метал вигідно продавати

В Україні вигідно продавати алюміній, хоча вартість брухту з нього і не найвища серед інших кольорових металів. Проте алюміній має привабливі характеристики для повторного використання, розповідає 24 Канал.

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Вартість алюмінію у різних приймальних пунктах металобрухту може суттєво відрізнятися. На ціну впливають:

чистота металу;

обсяги металу, які здає клієнт;

необхідність сортування;

наявність домішок.

Ціна залежить навіть від регіону України. Але в середньому у червні українці за 1 кілограм брухту можуть заробити від 50 до 85 гривень:

у Запорізькій області від 48 до 96 гривень;

у Одеській області – від 50 до 90 гривень;

у Вінницькій області – від 55 до 2 гривень;

у Київській області – від 50 до 80 гривень;

у Чернігівській області – від 55 до 70 гривень тощо.

Важливо! Нерідко пункти прийому брухту платять менше фізичним особам і більше підприємствам, які здають великі об’єми металу. Також ціна може залежати від готівкового чи безготівкового розрахунку.

Який метал не приймають на брухт

Однак не весь метал можна здати на брухт. Зокрема, підприємства не приймають на переробку радіатори, які містять невідомі речовини.

Також на брухт не приймають:

вибухонебезпечні предмети;

боєприпаси;

пам’ятники й могильні таблички;

токсичні предмети;

вироби, що мають культурне та історичне значення;

герметично закриті цистерни;

комунальну власність, як каналізаційні люки, вуличні огорожі тощо.

Варто знати! Одним із найдорожчих кольорових металів в Україні на сьогодні є мідь. Її вартість в середньому становить близько 300 гривень за 1 кілограм.