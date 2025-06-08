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8 июня, 20:42
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За какой цветной металл заплатят десятки гривен

Ирина Гайдук
Основні тези
  • В Украине выгодно продавать алюминий, цена которого зависит от чистоты, объема, необходимости сортировки, примесей и региона, со средней стоимостью 50-85 гривен за килограмм.

  • Не принимаются на лом взрывоопасные предметы, боеприпасы, памятники, токсичные предметы, герметичные цистерны, коммунальная собственность и радиаторы с неизвестными веществами.

     

Украинцы могут заработать неплохие средства на продаже цветных металлов. Среди них есть всем известный, который несложно найти, но он пользуется стабильным спросом.

Какой цветной металл выгодно продавать

В Украине выгодно продавать алюминий, хотя стоимость лома из него и не самая высокая среди других цветных металлов. Однако алюминий имеет привлекательные характеристики для повторного использования, рассказывает 24 Канал.

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Стоимость алюминия в разных приемных пунктах металлолома может существенно отличаться. На цену влияют:

  • чистота металла;
  • объемы металла, которые сдает клиент;
  • необходимость сортировки;
  • наличие примесей.

Цена зависит даже от региона Украины. Но в среднем в июне украинцы за 1 килограмм лома могут заработать от 50 до 85 гривен:

  • в Запорожской области от 48 до 96 гривен;
  • в Одесской области – от 50 до 90 гривен;
  • в Винницкой области – от 55 до 2 гривен;
  • в Киевской области – от 50 до 80 гривен;
  • в Черниговской области – от 55 до 70 гривен и тому подобное.

Важно! Нередко пункты приема лома платят меньше физическим лицам и больше предприятиям, которые сдают большие объемы металла. Также цена может зависеть от наличного или безналичного расчета.

Какой металл не принимают на лом

Однако не весь металл можно сдать на лом. В частности, предприятия не принимают на переработку радиаторы, которые содержат неизвестные вещества.

Также на лом не принимают:

  • взрывоопасные предметы;
  • боеприпасы;
  • памятники и могильные таблички;
  • токсичные предметы;
  • изделия, имеющие культурное и историческое значение;
  • герметично закрытые цистерны;
  • коммунальную собственность, как канализационные люки, уличные ограждения и тому подобное.

Стоит знать! Одним из самых дорогих цветных металлов в Украине на сегодня является медь. Ее стоимость в среднем составляет около 300 гривен за 1 килограмм.