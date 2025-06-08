За какой цветной металл заплатят десятки гривен

Украинцы могут заработать неплохие средства на продаже цветных металлов. Среди них есть всем известный, который несложно найти, но он пользуется стабильным спросом.

Какой цветной металл выгодно продавать

В Украине выгодно продавать алюминий, хотя стоимость лома из него и не самая высокая среди других цветных металлов. Однако алюминий имеет привлекательные характеристики для повторного использования, рассказывает 24 Канал.

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Стоимость алюминия в разных приемных пунктах металлолома может существенно отличаться. На цену влияют:

чистота металла;

объемы металла, которые сдает клиент;

необходимость сортировки;

наличие примесей.

Цена зависит даже от региона Украины. Но в среднем в июне украинцы за 1 килограмм лома могут заработать от 50 до 85 гривен:

в Запорожской области от 48 до 96 гривен;

в Одесской области – от 50 до 90 гривен;

в Винницкой области – от 55 до 2 гривен;

в Киевской области – от 50 до 80 гривен;

в Черниговской области – от 55 до 70 гривен и тому подобное.

Важно! Нередко пункты приема лома платят меньше физическим лицам и больше предприятиям, которые сдают большие объемы металла. Также цена может зависеть от наличного или безналичного расчета.

Какой металл не принимают на лом

Однако не весь металл можно сдать на лом. В частности, предприятия не принимают на переработку радиаторы, которые содержат неизвестные вещества.

Также на лом не принимают:

взрывоопасные предметы;

боеприпасы;

памятники и могильные таблички;

токсичные предметы;

изделия, имеющие культурное и историческое значение;

герметично закрытые цистерны;

коммунальную собственность, как канализационные люки, уличные ограждения и тому подобное.

Стоит знать! Одним из самых дорогих цветных металлов в Украине на сегодня является медь. Ее стоимость в среднем составляет около 300 гривен за 1 килограмм.