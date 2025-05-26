Ціни на банківські метали

Загалом в Україні до банківських металів відносять золото, срібло, платину та паладій. НБУ оприлюднив актуальні ціни станом на 26 травня 2025 року, пише 24 Канал.

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Зокрема, ціна золота становить 4420,39 гривні за грам. Ціни на інші банківські метали такі:

Срібло – 43,70 гривні за грам;

Платина – 1437,70 гривні за грам;

Паладій – 1325,14 гривні за грам.

Що таке банківські метали Це золото, срібло, платина, метали платинової групи, які доведені до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, які мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

У річному розрахунку ціни на банківські метали суттєво зросли. Для порівняння, рік тому грам золота коштував 2986,04 гривні, грам срібла – 38,93 гривні, грам платини – 1312,88 гривні, грам паладію – 1245,57 гривні.

Нагадаємо, що ціни на золото впали після рішення Дональда Трампа не вводити тарифи на товари з ЄС, а також продовжити торгові переговори з блоком.